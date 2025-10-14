В Симферополе женщина украла хризантемы из уличного кашпо

Крым
14-10-2025

Ее уже нашли

 

Видео с похищением цветов, которые совсем недавно высадили коммунальщики, опубликовал глава администрации столицы Крыма Михаил Афанасьев. Он пообещал, что подобные действия не останутся безнаказанными. 

После распространения видео женщину нашли. Она прибыла в столицу Крыма из Алушты. Ей грозит административный арест до 15 суток. Также будет оштрафован и сам водитель.

Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео главы администрации столицы Крыма Михаила Афанасьева