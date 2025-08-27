Цена вопроса: Во сколько обходятся родителям детские секции. Расходы на бесплатные кружки

Сейчас большинство родителей очень много внимания уделяют творческому и спортивному развитию детей. Начиная с глубоко дошкольного возраста практически каждый ребенок начинает посещать различные секции и чаще всего по несколько.

«Дети должны быть заняты», — звучит практически как девиз. Иначе они будут сидеть в телефонах, бесцельно шататься по улице, пить энергетики, есть чипсы и быстро попадут в плохие компании. Отталкиваясь от такой правды жизни и своих возможностей, родители и выбирают, куда водить своих чад.

Отдадим должное: дополнительному образованию и развитию детей в Севастополе стали уделять огромное внимание. Работают спортивные школы, Дворцы детского и юношеского творчества, Центры творчества, Станция юных техников, Малая академия наук, Центр военно-патриотического воспитания, Детская морская флотилия, Центр туризма и целый ряд ДЮКов. Это куда можно записаться бесплатно, оформив специальный сертификат допобразования.

А вот во сколько обходятся занятия родителям, как платные, так и бесплатные кружки, корреспондент «Севкора» поинтересовался у жителей Севастополя. Забежим наперед и скажем, что суммы немалые и, не вкладывая деньги в своих будущих чемпионов и компьютерных гениев, мамы и папы спокойно могли бы проводить отпуска на заграничных курортах.

Большая часть опрошенных нами родители дошкольников.

Танцы

Так, у мамы Ани семилетний сын Дмитрий уже несколько лет серьезно занимается бальными танцами. Кроме общего абонемента, они всегда берут индивидуальные занятия, особенно перед турнирами. За январь их расходы только за посещения занятий составили 9 400 рублей, февраль – 15 400 рублей, март – 11 000 рублей, в мае добавились еще в рамках их клуба занятия хореографией и дополнительно к абонементу пришлось заплатить 11400 рублей. В июле только за индивидуальные занятия заплачено 9000, не считая общих по абонементу.

Дмитрий вместе со своей партнершей частый участник и победитель детских всероссийских турниров. Последний из них, в котором они участвовали, прошел в Ростове. Подготовка началась с пошива костюма мужского – 10 000 рублей, танцевальных туфель – 4 000 рублей, в день выступления прическа – 2 000 рублей. Участие в турнире стоило 3 000 рублей, плюс 1000 рублей вход для родителя. На билеты до места проведения потрачено 9 000 рублей и 7 000 рублей за проживание там.

Перед этим участие в подобном соревновании обошлось несколько дешевле, так как проходило в Симферополе. На бензин, чтобы туда доехать, семья выложила 1 000 рублей. Родительский билет -1000 рублей, 8 000 рублей обошлась оплата категории. Ну и без прически парень не может выйти на солидный танцпол -еще 2 000 рублей.

Дочка-школьница Веста у мамы Ани разносторонне развитая девочка. Поэтому маме приходится оплачивать занятия танцами – 5 000 рублей в месяц. Форма для занятий: купальник – 700 рублей, шорты – 900 рублей, балетки — 500 рублей, сумка для формы — 460 рублей, скакалка 440 рублей. Для каждого выступления костюм обходится 5 000-6 000 рублей. Плюс для прически банты и отдельно покупаются колготки и туфли.

А также Веста ходит на фортепиано четыре раза в месяц – 4 000 рублей.

От платных к бесплатным

У мамы Тани дети двойняшки: мальчик и девочка. Годом ранее шестилетний сын Космос занимался тхэквондо. Абонемент обходился 2 700 рублей в месяц за 8 занятий, плюс был обязательный ежегодный клубный взнос – 2 000 рублей. Два раза в год проходили аттестации «на пояс» — 1 800 рублей каждое. Плюс участие в соревнованиях стоили 600 рублей, в день их проведения, ребенок принимал участие как минимум в двух.

В это время дочка Симона занималась бальными танцами. Стоимость абонемента была достаточно демократическая – 2 500 рублей в месяц. Но участие даже в местных турнирах платное – в среднем 1 500 рублей, плюс родительский билет 1 000 рублей. Еще были внутриклубные отчетные концерты — два раза в года по 600 рублей, плюс выступление на Новый год – 600 рублей. Обязательно покупалось на выступление платье. Но здесь мама шла по пути экономии и находила наряд на «Авито» за 1 500 рублей. Туфли уже брались новые за 1300 рублей. И ловкие мамины руки делали самостоятельно юной звезде прическу, но расходные материалы на нее в виде лаков, гелей, пенок все равно обошлись в 1 000 рублей.

Для обычных занятий девочке был куплен спортивный купальник за 600 рублей.

Спустя год коммерческих занятий родители перевели обоих детей во Дворец детского и юношеского творчества на секцию хореографии, которая уже была бесплатной по сертификату. Пришлось только Космоса уговорить конструктором Lego за 5 000 рублей.

Здесь существовал уже только сбор в родкомитет по 500 рублей ежемесячно. Оплата костюмов обошлась по 500 рублей на каждого танцора. Все выступления детей оказались такими же платными, как и в частных клубах, хотя проходили на сценах городских театров. Так, участие в отчетном конце стоило 1 000 рублей, в выпускном — дети из детской группы перешли в следующую — 2 000 рублей. Участие в межгородском конкурсе – 1 500 рублей.

Самые большие расходы предстояли за выступление в конце учебного года в новом открывшемся центре «Бухта Казачья». С каждого ребенка было по 1200 рублей за номер, а участвовали они в двух танцах. Плюс по 300 рублей за диплом для каждого ребенка. И все участники сбрасываются еще по 400 рублей за солистов. Маме насчитали 5 900 рублей. Однако Татьяне из-за такой суммы пришлось отказаться от участия юных балерунов в одном номере. Также по традиции еще скидывались на подарки преподавателям, это еще около 2 000 рублей. По подсчетам Татьяны за год на занятия хореографией в ДДЮТ, в том числе с расходами на проезд, она потратила около 34 000 рублей.

Вокал

По пути перехода от платной секции к занятиям в ДДЮТ пошла и мама Ирина. Ее дочка Валя хотела с детства петь и девочку записали в коммерческую школу музыки. Здесь минимальный пакет на 4 групповых занятия стоил около 5 000 рублей. Два раза в год проходили отчетные концерты, взнос за участие в которых обходился по 2 500 рублей. Билет на каждого зрителя 200 р, костюм выходил в 3 000-3 500 рублей.

Этот учебный год Валентина уже занималась в хоре в ДДЮТе, ежемесячный добровольный взнос здесь – 250 рублей.

В хоре занимается и школьница Веста – родителям повезло, занятия бесплатно и проходят прямо в Инженерной школе, где и учится девочка. Но на выступления костюм уже покупали за 3 000 рублей.

Спорт

Старший сын Галины Кирилл занимается уже много лет плаваньем. Мальчик тренируется в школе Олимпийского резерва бесплатно. Родители только покупают профессиональную «экипировку»: плавки 5 000 рублей, на год нужно минимум три штуки. Очки от 2 000 рублей и выше, тоже на год приходится покупать несколько, потому что детям свойственно их терять. Шапочка — 1 200 рублей, ее хватает на год. Плюс 2 000 рублей в год страховка.

Поездки и участие в соревнованиях платные — обходятся в среднем 30-40 000 рублей + расходы на еду. И теперь, по словам Галины, пловцы стали реже ездить на турниры из-за таких высоких расходов, к тому же завоеванные медали перестали так цениться. Раньше юные спортсмены-чемпионы имели возможность каждое лето ездить в лагерь бесплатно, но с начала СВО и новых социальных льгот дети участников СВО, как известно, получили прерогативу в летнем отдыхе.

Шестилетний сын Ирины занимается второй год футболом. Абонемент на 8 занятий стоит 3 200 рублей, но на месяц его не хватает, так как тренировок минимум три в неделю. Плюс тренера рекомендуют брать индивидуальные занятия, особенно перед турнирами – 700 рублей в малых группах, 1 000 рублей один на один с тренером.

Клубная форма стоит 3 600 рублей, но ее не сделали обязательной. Ирина купила Роману обычные футбольные шорты и футболку за 1 000 рублей. А вот без футбольных бутс, щитков и гетр никуда. За бутсы в спортивном магазине отдали 3 000 рублей, щитки – 600 рублей, гетры столько же.

Футболисты — народ закаленный и занятия зимой у них проходят тоже на улице, соответственно, нужно купить еще и зимний специальный комплект спортивный одежды. Теплая спортивная ветровка — 3 500 рублей. Около 3 000 рублей утепленные спортивные штаны. Зимние спортивные носки-непромокайки — 900 рублей. Термокофта — 1 000 рублей, легкая спортивная шапка – 600 рублей. Перчатки – 600 рублей.

Участие в городском турнире 860 рублей. Страховка на день – 600 рублей.

А вот поездку осенью на всероссийский чемпионат в Сочи отменили. Причина всё таже – минимум 30-40 тысяч не каждый родитель смог оплатить.

Кроме футбола, Роман еще обучался плаванию в СОК имени «200-летия Севастополя» по бесплатной программе «Золотая рыбка». Для этого были куплены плавки за 700 рублей и шапочку за 500 рублей.

А вот внук Андрея Викторовича занимался плаванием платно в частном бассейне – за 8 занятий платили 10 000 рублей. Экипировка мальчику обошлась в 1 500 рублей. Сейчас ребенок ходит в СОК им. «200-летия Севастополя», где такое же количество занятий обходится в 5 400 рублей.

Сын Дарьи – мальчик-подросток Тимофей ходит на плаванье в бассейн ЦСКА на 4 500 рублей в месяц. Шапочка, очки и плавки – 2 100 рублей.

Среди опрошенных нами родителей востребованными у мальчиков оказались еще шахматы. Младший сын Галины Артем ходит в платную секцию, обучение в которой в месяц стоит 3 600 рублей. Сын Ирины пошел в бесплатный кружок по шахматам в ДЮК «Фортуна», но столкнулся с трудностями в обретении навыков игры, так группа получилась смешанная -новичкам приходится быть на равных с опытным ребятами.

Сюда же в ДЮК мама Татьяна водит своих двойняшек на занятия творчеством по сертификату. Покупает только расходные материалы. За год обучения потратила примерно 3 600 рублей на бумагу, 800 рублей на краски.

12-летний Тимофей также занимается в кванториуме. Занятия полностью бесплатные по сертификату, никаких дополнительных расходов у них нет.

Бесплатные спортивные секции есть и в Инженерной школе, куда уходит известная уже нам Веста. Она занимается еще теннисом. Были укуплены только ракетка за 1 700 рублей и мячики 700 рублей за 3 штуки. Кроссовки около 2 000 рублей.

«Севкор» подготовил лишь небольшой срез по расходам родителей. Мы не коснулись еще одного из самых дорогих видов спорта – это хоккея. Узнали лишь, что абонемент в ХК «Черноморец» стоит 8 000 рублей за 20 занятий. А вот экипировка может стоить под сто тысяч. Кроме того, чтобы стать чемпионом, необходимы подкатки, дополнительные индивидуальные занятия с тренером. Само собой, платные.

В завершении хотели бы оставить комментарий и рекомендации современных психологов, которые уже бьют тревогу: Неуемная родительская жажда развивать детей оборачивается для детей дофаминовым истощением. Специалисты обращают внимание, что нынешнее поколение всем пресыщены, их ничем не удивить.

Поэтому больше пользуйтесь тем, что живете в Крыму и Севастополе, чаще выезжайте с детьми на природу и пикники, учите их разводить костры (не в пожароопасный период) и ловить рыбу, бабочек и устанавливать палатки. За такой досуг дети даже через много лет скажут вам спасибо.

Ольга Сурикова

Фото предоставлены родителями