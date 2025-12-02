На Кубани покупатель вместо скумбрии получил смертельно ядовитого иглобрюха

Житель Тихорецка купил в сетевом магазине замороженную рыбу и сильно удивился, обнаружив при разморозке, что вместо скумбрии ему продали серебристого иглобрюха. Эта рыба является одной из самых токсичных в мире. В ней присутствует тетродотоксин, смертельный даже в микродозах.

Прокуратура направила директору магазина предписание немедленно изъять опасный товар из продажи и начала проверку.

Серебристый иглобрюх обычно обитает в юго-восточной Азии. Однако в 2003 году его впервые поймали в Эгейском море, в 2014 году – у берегов Крыма. В прошлом году рыбаки обнаружили иглобрюха в районе Керченского пролива.

Андрей Крымский

