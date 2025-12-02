«Без согласия клиента мы чаевые не списываем»— в Ozon разъяснили, как поощрять сотрудников маркетплейса

В пресс-службе Ozon прокомментировали «Севкору» появившиеся нововведения с чаевыми для сотрудников.

«Без согласия клиента мы чаевые не списываем. При оформлении заказа клиент видит в своем интерфейсе ту сумму чаевых, которую выбрал сам при последнем заказе. Но, если в этот раз оставлять чаевые не хочет, еще до оформления он может выбрать вариант «без чаевых». Сумму чаевых, выбранных при последнем заказе, мы показываем клиенту исключительно для его удобства», — рассказали нам в пресс-службе.

Также было отмечено, что чаевые можно поменять или отменить в любой момент до выдачи заказа, а также в течение 15 минут после его получения в пункте выдачи — если клиент вдруг передумал.

И еще: клиент может вообще не привязываться к постоянным чаевым и выбирать, оставить ли чаевые каждый раз уже после получения заказа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова