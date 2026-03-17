В Севастополе обезвредили вражеский беспилотник в Гагаринском районе

Утром в воскресенье в частном секторе Гагаринского района у бухты Омега обнаружили упавший беспилотник. Совместно МЧС России и ОМОН «Беркут-С» ликвидировали опасное устройство без ущерба для населения и инфраструктуры.

Перед работами эвакуировали 13 человек, включая двоих детей, из близлежащих домов обходными путями.

Часть операций провели робототехническими комплексами: дистанционно изъяли и подорвали электронные средства инициирования на месте. Боевую часть вывезли на полигон для уничтожения. В операции участвовали 26 человек и 12 единиц техники, включая 16 сотрудников МЧС и 7 автомобилей.

