Строительство магистрального водовода проспекте Острякова ведется без нарушений

Строительство магистрального водовода, которое вызвало беспокойство у жителей трех корпусов 229 дома на проспекте Острякова, ведется без нарушений.

Такой ответ жильцы МКД получили от департамента капитального строительства.

Строительство магистрального водопровода территории многоквартирных домов пр-та Ген. Острякова № 229/1, № 229/2 и № 229/3 выполняется в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. В капстрое отметили, что было организовано два выезда с привлечением экспертов Севгосстройнадзора. При обследовании жилых помещений и придомовой территории критичных вопросов, связанных с проведением работ, ими выявлено не было.

Что касается жалоб людей на трещины в их квартирах, то в департаменте подчеркнули, что «специалисты выяснили, что причины появления трещин в доме не связаны с проводимыми работами по водопроводу».

При этом замечания по выявленным трещинам на входной группе подрядчик устранит за свой счет. Также он должен за свой счет восстановить дорожное покрытие и привести в порядок придомовую территорию.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова