Погода в Севастополе 16 декабря

Погода
16-12-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем +9…+11°, ночью

+4…+6°

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 