Оперативный ремонт на Днепровском мосту будет закончен до конца недели

Причиной ремонта стала потеря герметичности на деформационных швах – во внутреннюю часть конструкции моста стала проникать вода. Это могло вызвать серьёзные негативные последствия.

Сейчас на мосту по полосе, направленной в центр, идёт замена деформационных швов. Сначала на правом ряду, затем подрядчик перейдёт на левый ряд.

Полосу с направлением из центра трогать не будут. С ней всё в порядке, сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

С автомобильным затором сделать пока ничего не получится.

По словам Таматаева, специалисты проверили можно ли увеличить фазу зеленого света. Если это сделать, то автоматически станут длиннее красные фазы со стороны спусков Котовского и Троллейбусного, что вызовет заторы и там.

Сейчас обсуждается вопрос капитального ремонта Днепровского моста

Глобальных ремонтных работ на нём не проводилось с 2008 года. Проект капремонта находится в стадии разработки, как и схема организации объезда. Сроки пока не называются.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города