Стресс: заесть, запить или прожить?

Стресс — часть нашей жизни. Но далеко не всегда лучший способ справиться с ним — открыть холодильник или заказать что-нибудь сладкое. Вместе с интегративным Health-коуч / комплексный нелекарственный подход к своему здоровью — Юлией Диевой разбираемся, чем заменить привычное «заедание» стресса и как помочь организму пережить тревожный период.

Если хочется что-то съесть

Главное правило — выбирать продукты, которые действительно насыщают и приносят пользу.

Ставку лучше делать на полезные жиры:

орехи;

хлеб или хлебцы с маслом;

авокадо или гуакамоле.

Такие продукты помогают дольше сохранять чувство сытости, а жиры необходимы для нормальной работы мозга и нервной системы.

Почему во время стресса хочется похрустеть?

Есть интересное наблюдение: многим становится легче, когда они едят что-то твёрдое и хрустящее.

Подойдут:

сырая морковь;

яблоки;

сельдерей;

цельнозерновые хлебцы.

Важно, чтобы это были именно натуральные продукты, а не чипсы или снеки. Жевание твёрдой пищи стимулирует работу нервной системы и помогает переключить внимание.

Кстати, морковь совершенно незаслуженно забыли как вариант полезного перекуса. Она остаётся одним из самых простых и доступных продуктов.

Если тянет на сладкое

Не обязательно полностью запрещать себе сладкое.

Лучше выбрать:

свежие ягоды;

тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Тёмный шоколад способен улучшить настроение, а ещё содержит полезные жиры. Главное — помнить о мере.

И не забывайте про воду

Иногда желание что-нибудь съесть оказывается обычной жаждой.

Поэтому полезно выработать простую привычку: почувствовали стресс — сначала выпейте стакан воды. И только потом решайте, действительно ли вы голодны.

Но главное — стресс нужно не заедать, а проживать

По словам Юлии Диевой, самый тяжёлый стресс — тот, который остаётся незавершённым.

Лучшее средство против него — движение.

Прогулка. Просто выйти из дома, идти пешком, смотреть на море, парк или любимые улицы. Во время ходьбы мышцы помогают организму быстрее справляться с последствиями стресса.

Физическая работа. Даже обычная уборка или мытьё полов могут стать своеобразной «разгрузкой» для нервной системы.

Спорт. Тренажёрный зал, велосипед, плавание, бег или любая другая физическая активность помогают снизить уровень напряжения и улучшают настроение.

Лестница вместо лифта. Простое решение, которое тоже даёт организму необходимую нагрузку.

Сауна. Для многих она становится хорошим способом расслабиться после тяжёлого дня.

Интимная близость. Если она происходит в комфортных и взаимных отношениях, секс также может быть естественным способом снизить уровень стресса благодаря работе гормонов удовольствия и расслабления.

Главное правило

Стресс невозможно полностью убрать из жизни. Но можно научиться проживать его экологично — не пытаясь заглушить эмоции бесконтрольной едой.

Полезный перекус, стакан воды, прогулка, движение, спорт или отдых помогут гораздо эффективнее, чем пакет чипсов или коробка конфет.

Иногда лучший способ справиться со стрессом — не искать утешение в еде, а дать своему телу возможность двигаться и прожить эмоции.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai