В детских садах Севастополя могут установить кондиционеры

Власти Севастополя рассматривают возможность закупки напольных кондиционеров для детских садов. Об этом было сообщено в ходе заседания правительства.

Жалобы на духоту в группах поступают от родителей. Сейчас профильным ведомствам поручено определить, какие учреждения нуждаются в такой технике в первую очередь.

Охлаждать группы планируют в то время, когда дети находятся на прогулке, чтобы к их возвращению в помещениях была комфортная температура.

Напомним, в Севастополе оптимизировали работу детсадов. Остались работать 24 дежурных детсада.