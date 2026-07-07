Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света?

Крым
07-07-2026

Такими услугами жители полуострова могут воспользоваться в Центрах содействия, сообщает Мининформ республики.

Специальные пункты поддержки населения будут работать в период действия режима ЧС.

«Центр содействия обеспечивает граждан возможностью бесплатно воспользоваться источниками электропитания для зарядки мобильных телефонов, получить доступ к сети Интернет, воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от администраторов, а также при необходимости воспользоваться питьевой водой, аптечкой».

Центры содействия начали работать в четырех городах и одном районе Крыма. Пункты открыты с 8 часов утра до 20.00 по следующим адресам:

  • в Армянске – по улице Гайдара,2А, на базе «Центра занятости населения», а также по Генерала Васильева,2 в здании муниципального предприятия «УЖКХ»;

  • в Красноперекопске – по Менделеева, 15 , в здании городского Дворца культуры.

  • в Джанкое  по Розы Люксембург, 15

  • в Бахчисарае – Площадь Ленина, ул. Советская, 5, в холле первого этажа городской администрации, а также по улице Фрунзе, 44Б, в помещении абонентского отдела «Воды Крыма»

Уточняется, что время работы центров может меняться.

 