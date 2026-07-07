Где в Крыму можно зарядить телефон и выйти в интернет без света?

Такими услугами жители полуострова могут воспользоваться в Центрах содействия, сообщает Мининформ республики.
Специальные пункты поддержки населения будут работать в период действия режима ЧС.
«Центр содействия обеспечивает граждан возможностью бесплатно воспользоваться источниками электропитания для зарядки мобильных телефонов, получить доступ к сети Интернет, воспользоваться рабочим местом с ноутбуком, получить информационную поддержку от администраторов, а также при необходимости воспользоваться питьевой водой, аптечкой».
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в Армянске – по улице Гайдара,2А, на базе «Центра занятости населения», а также по Генерала Васильева,2 в здании муниципального предприятия «УЖКХ»;
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в Красноперекопске – по Менделеева, 15 , в здании городского Дворца культуры.
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в Джанкое – по Розы Люксембург, 15
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в Бахчисарае – Площадь Ленина, ул. Советская, 5, в холле первого этажа городской администрации, а также по улице Фрунзе, 44Б, в помещении абонентского отдела «Воды Крыма»