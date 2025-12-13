В Балаклаве появится свой внутригородской автобусный маршрут

С 1 января 2026 года автобусный маршрут №27 изменит схему движения. Некоторые рейсы будут заходить на 1-е отделение Золотой балки, где недавно открылся новый Дом культуры.

Транспортная доступность района, таким образом, будет обеспечена, а 27-й маршрут для Балаклавы станет фактически внутригородским.

Дополнительно планируется продлить время его работы — автобусы будут ходить до 21:30. Новое расписание будет доступно на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в этот район продолжит ходить маршрут №33 «1-е отделение Золотой балки – ЖД вокзал» (через улицу Горпищенко), его режим работы останется прежним.

