Сразу три делегации отправились на соревнования из Севастополя

Севастопольцы примут участие в спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, «Президентские состязаниях» и «Президентских спортивных играх»

Спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского в этом году стали международными. К участникам из 75 регионов России прибавятся команды из Белоруссии, Кореи, Казахстана, Ирана, Сербии, Турции, Египта, Бразилии и Венесуэлы. Севастопольцы будут соревноваться в баскетболе 3х3, настольном теннисе, самбо, шахматах и мини-футболе.

В «Президентских состязаниях», которые пройдут в детском центре «Орлёнок» выступит команда школы №3 имени Александра Невского. А представители 7-й гимназии отправляются в детский центр «Смена», где пройдут «Президентские спортивные игры».

Во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов сегодня прошел молебен, в ходе которого протоиерей Александр Примак благословил ребят.

Андрей Крымский

