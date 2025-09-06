Сергей Черевко — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Сергей Черевко — кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

Родился 28 октября 1979 года в Севастополе.

В 2003 году окончил Севастопольский национальный технический университет по специальности «Технология машиностроения», получив квалификацию инженера-механика.

Свою трудовую деятельность начал еще во время учебы, работая техником на городской станции переливания крови. В том же году пришел в ОАО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького», где за несколько лет прошел путь от старшего механика до начальника службы эксплуатации горнотранспортного цеха.

В 2010 году возглавил предприятие «Виата», а позже занимался частным бизнесом.

С 2014 года трудится в ООО «КП Чистый город»: начинал с должности начальника автобазы и в настоящее время занимает пост заместителя директора по транспорту.

Общественная деятельность всегда была важной частью его жизни. С 2019 года он является членом ЛДПР и заместителем координатора Севастопольского городского отделения партии.

За вклад в развитие Севастополя и активную работу неоднократно удостаивался наград — благодарственных писем губернатора, благодарностей и почетной грамоты Законодательного Собрания города Севастополя.