Погода в Севастополе 7 сентября

Погода
07-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с,

днем местами до 17 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 26…28°.

