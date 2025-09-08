Почти 2 миллиона рублей за сутки севастопольцы отдали мошенникам

Лжесотрудник налоговой убедил 35-летнюю жительницу города перевести почти 1,5 миллиона на «безопасные счета» по предлогом «уменьшения кредитной задолженности».

20-летний мужчина получил сообщение в мессенджере от лиц, представившихся сотрудниками ФСБ. Под предлогом защиты банковского счета от хакеров они выманили у него 140 тысяч рублей.

111 тысяч потеряла ещё одна женщина, купив «льготные сертификаты» в пятизвёздочный отель. Поучаствовать в столь «выгодной» сделке её уговорил по телефону неизвестный.

24-летний мужчина решил снять квартиру через интернет-площадку. Выбрав понравившийся вариант, он перевел предполагаемому арендодателю предоплату в 32 тысячи рублей. Жильё ему так и не показали.

В полиции напоминают: мошенники используют любые схемы отъёма денег. Проявляйте бдительность и не поддавайтесь на провокации.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города