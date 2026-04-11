Советы от нутрициолога, как правильно выходить из Великого Поста

Уже завтра, 12 апреля, — Пасха. И многие готовятся наестся вдоволь яиц, мяса, шашлыков, салатиков, куличей. Однако такой подход крайне рискованный.

Перед Пасхой у верующих, соблюдающих пост, серьезно меняется рацион. Поэтому, когда его снова расширяют, переходят на обычный режим питания, организм начинает переживать стресс. Особенно если на столе появляется обилие калорийных блюд.

С чего начать праздничное угощение и сколько куличей можно съесть за один прием пищи и вообще за день без вреда для здоровья, объяснила в беседе с «Севкором» Вера Томилова — детский и взрослый нутрициолог, парафармацевт, которая ведет приемы в «Миррамед» в Севастополе и Симферополе.

Сколько куличей и яиц можно съесть за один присест?

— Кулич не более 100 г. Яйца 1-2 штуки. Общий объём пищи не должен превышать 300 г. Это важно, чтобы не перегружать ЖКТ, особенно после поста.

Правда ли, что нельзя вместе есть яйца и куличи?

Совмещать можно, если вы можете остановится в поедании кулича, важны порции.

Можно, но важно еще будет в этом приеме пищи. Если кулич до 100 г, а общий объём еды не превышает 300 г.

Учитывайте, что кулич это тяжёлое и сдобное тесто, на большом количестве сахара, масла + желтки ( тоже жир) , которое даёт колоссальную нагрузку на ЖКТ. Если к этому добавляется ещё жирная пища в виде дополнительных яиц, шашлыка, а у многих это ещё и алкоголь, то нагрузка усиливается в несколько раз.

Поэтому допустимо сочетание, если кулич до 100 г, а общий объём еды не превышает 300 г.

Всем ли можно есть куличи или для кого-то это неполезная еда?



—Куличи подходят не всем, а точнее мало кому. Их лучше ограничить или исключить при проблемах с ЖКТ, инсулинорезистентности, лишнем весе, чувствительности к сахару.

Это продукт с высоким содержанием сахара и жиров, который даёт серьёзную нагрузку на обмен веществ и пищеварение.

Есть ли рекомендации для выходящих из поста? Что съесть на завтрак, на обед?

Основное правило не закидывать в себя все, что есть на столе. После длительного перерыва без животных белков их резкое введение может вызвать тяжесть, вздутие и обострение хронических заболеваний ЖКТ.

На завтрак лучше выбрать лёгкий вариант: яйца, овощи.

На обед лёгкий белок (рыба или нежирное мясо), овощи,

Можно ли мясо сразу в первый день после поста?

Можно. Лучше выбирать нежирное мясо и не более 100 г готового продукта в приём пищи. Лучше начать с рыбы или не жирных видов мяса. Избыток животного белка после перерыва может спровоцировать обострение хронических заболеваний ЖКТ.

Алкоголь после поста?

Не рекомендуется. Алкоголь создаёт дополнительную нагрузку на печень, усиливает воспалительные процессы.

Не бывает полезного алкоголя, для здоровья или аппетита.

Вывод такой, можно все , но с умом, наш организм не мусорное ведро. Перед тем как что-то в него складывать и смешивать, подумайте надо ли?

Фото создано благодаря shedevrum.ai

Ольга Сурикова