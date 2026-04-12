Поздравление вице-спикера Заксобрания Ильи Журавлёва с праздником Светлого Христова Воскресения!

Поздравление вице-спикера Заксобрания Ильи Журавлёва

Христос Воскресе!

Со светлым праздником Великой Пасхи!

В этот спасительный день Господь даровал нам победу жизни над смертью, света — над тьмой, надежды — над отчаянием.

Воскресение Христово — это постулат нашей веры, знак бесконечной любви Божией и всепрощения к человеку и напоминание о том, что путь к спасению открыт каждому через покаяние, смирение и всеобъемлющую любовь.

Этот святой праздник, важнейший для каждого верующего христианина, призывает нас к внутреннему преображению, к очищению сердца и помыслов, к делам милосердия и сострадания к ближнему. Господь учит нас прощать, укрепляться в вере и хранить в душе свет Христов, который способен согреть и спасти даже в самые непростые времена.

Пусть благодать Господа нашего оберегает ваш жизненный путь, наполняя душу миром и кроткой радостью, а в доме пусть всегда царят любовь, согласие и умиротворение.

С Великой Пасхой🙏