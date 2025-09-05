Сколько весит школьный рюкзак?

Среднее количество уроков у младших классов – пять или шесть, а это значит, что на каждый предмет нужен учебник и тетрадь. Вот и получается, что общий вес школьного рюкзака составляет 3–4,5 кг.

Дети с трудом закидывают на себя этот груз и отправляются в школу.

Напомним, что в России существует ГОСТ, ограничивающий вес детских рюкзаков. С 1 августа 2025 года действует ГОСТ 35096-2024: для младшеклассников рюкзак не должен превышать 700 граммов, а для старших учеников — 1 килограмм (без учета дополнительных элементов). Несмотря на это, вес полного рюкзака с учебниками и пособиями может быть существенно больше, что представляет серьёзную нагрузку на детский позвоночник.

Врач-ортопед предупреждает, что ношение тяжестей может стать причиной хронической боли и других нарушений. Ежедневная носка тяжёлого ранца может приводить к сколиотической осанке позвоночника, формированию избыточного кифоза в грудном отделе и компенсаторно-избыточного лордоза в поясничном отделе. В результате могут возникать болевые синдромы в мышцах спины.

Массажист Татьяна рассказывает, что большой вес — это нагрузка на позвоночник, а не столько на мышцы. Мышечный каркас у всех разный, но при определённом постоянном весе, который человек носит, неважно ребёнок это или взрослый, возникает нагрузка на позвоночник. Учитывая, что дети бегают и прыгают, могут возникать грыжи и протрузии.

«Хотелось бы, чтобы учебники оставляли в классе на хранение или носили один учебник на парту. Рюкзаки неподъёмные. Даже мне тяжело его нести, не говоря уже о ребёнке», — жалуется мама второклассника.

Кроме того, чрезмерная нагрузка негативно сказывается на внутренних органах и нарушает кровообращение, снижая общую выносливость и внимание ребёнка. Тяжёлый рюкзак также повышает риск травм и развития проблем с ногами, в том числе плоскостопия.

Один из вариантов облегчить нагрузку на позвоночник — ортопедические школьные рюкзаки, которые имеют жёсткую анатомическую спинку и равномерно распределяют нагрузку.

В идеале, отмечают врачи, полностью собранный рюкзак не должен быть тяжелее 10% от веса ребёнка, тогда нагрузка будет безопасной для его здоровья.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города