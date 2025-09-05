Сентябрь обещает быть жарким

Температура воздуха на полуострове днём остаётся довольно высокой. Но ночью значительно снижается, что может сподвигнуть отдыхающих на побережье с палатками разжигать костры. Сотрудники Севастопольского лесничества напоминают, что это категорически запрещено.

В 20-метровой прибрежной зоне можно ставить палатки и отдыхать. А разведение костров и использование открытого огня под запретом. Тем более в период особого противопожарного режима, который сейчас действует до 10 сентября, но может быть продлён.

Напомним также, что в этот период запрещено пребывание в лесу и въезд в него на транспорте.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города