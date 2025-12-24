На дороге от Соколиного на Ай-Петри появился дополнительный пост охраны

24-12-2025

В преддверии Нового года в администрации Бахчисарайского района напомнили запрете движения на плато Ай-Петри со стороны Соколиного.

На одном из участков дороги идёт возведение подпорной стены.

Предупреждающие знаки об ограничении движения установлены начиная с села Танковое.

Администрация Бахчисарайского района рекомендует воздержаться от поездок на плато Ай-Петри до окончания дорожных работ и снятия ограничений.

Андрей Крымский

