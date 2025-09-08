Сколько МВт не хватает Фиоленту

В преддверии зимы снова поднимается вопрос обеспечения жителей Фиолента электроэнергией. Власти Севастополя сделали подсчет, сколько нужно и сколько сейчас потребляют проживающие здесь жители.

По итогам минувшей зимы, во время которой люди в СНТ жили с постоянными перебоями в электроснабжении:

▫️Три подстанции (№5, №7 и №20) обеспечивают сейчас 41 МВт мощности.

▫️В пиковые морозные дни нагрузка достигала 51 МВт

▫️Реальная потребность сегодня — около 70 МВт.

▫️Дефицит — 30 МВт, и именно он приводит к веерным отключениям.

На эту зиму предусмотрено:

Ведётся замена кабельных линий 102‑й ПЭС — на самые проблемные участки, где часто происходили аварии.

К зиме дополнительно зарезервировано 10 МВт мощности.

Закупаются дизель‑генераторы, чтобы до конца года нарастить резерв ещё примерно на 10 МВт.

Также в правительстве Севастополя отметили, что вместе с «Севастопольэнерго» договорились о модернизации подстанций №5, №7 и №20 — необходимо увеличить их мощность как минимум вдвое до 80 МВт. Это будет сделано за счет инвестиционной программы «Севастопольэнерго» и за счет, возможно, дополнительных дотаций от города.

Власти города признают, что ситуация по-прежнему сложная, впереди предстоит непростая зима. Проблема не будет решена, пока гражданская часть 102-й ПЭС не будет выведена из-под Минобороны. Сейчас вопрос решается на федеральном уровне.

Читайте также: На Фиоленте устанавливают дополнительные генераторы

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова