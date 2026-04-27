Москву и Питер сегодня заметает снегом

Высота снежного покрова в Москве в понедельник составляет 10 сантиметров

Пока в Севастополе только усилился ветер, в столице России метет снег, идет ледяной дождь, уже зафиксированы десятки случаев рухнувших деревьев на машины и дорогу. И к вечеру обещают ухудшение погоды: мокрый снег, сильное налипание на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами до 23 м/с.

При этом цены на такси в городе и области утром выросла в 2-5 раз на фоне снегопада и пробок. Выросли очереди и в метро. Каршеринг приостановил работу из-за летней резины на машинах.

