Погибшим мужчиной во время ночной атаки на Севастополь оказался барабанщик группы «Рояль в кустах» Павел

Напомним, во время масштабной атаки на Севастополь 26 апреля погиб мужчина 1983 года рождения. В момент воздушной тревоги он находился в своём автомобиле. Погибшим оказался барабанщик из группы «Рояль в кустах» Павел.

Вокалистка группы Анна пишет в социальных сетях о коллеге:

«Сегодня ночью, в результате атаки ВСУ, погиб мой хороший друг — Пашка… Очень добрый и отзывчивый человек, с прекрасным, хоть и своеобразным чувством юмора… но мне это нравилось… Буквально в среду мы обсуждали новую программу, по дороге с выступления шутили, общались, обсуждали треки… А сегодня тебя нет. И не будет уже никогда…».

Коллега Павла рассказала, что раньше музыкант сигнал тревоги не игнорировал. В этот раз он задержался допоздна на работе и спешил домой на улицу Хрюкина — оставалось меньше километра. К приезду медиков он уже был мёртв.

Друзья собирают деньги на похороны барабанщика, а к месту гибели люди несут цветы.

Фото: соцсети