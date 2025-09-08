Жители Фиолента выступили с предложениями, как решить транспортный коллапс на въезде с микрорайона на Камышовое шоссе

Жители СТ Фиолента подготовили обращение к городским властям, в котором была озвучена проблема многочасовой пробки, в которой они вынуждены стоять, чтобы выехать на Камышовое шоссе. Все транспортные потоки Фиолентовского шоссе сходятся в один и выходят на Фиолентовское кольцо, такая же ситуация и с Монастырским шоссе и кольцом 5-го километра. Основной поток машин — это родители, которые везут детей в школу и сад. Все школьные автобусы стоят в этих же пробках.

Количество живущих на Фиоленте только растет и микрорайон продолжает расстраиваться. А значит пробки будут только длиннее.

Как видят решение этой проблемы обратившиеся:

Строительство своего детского сада и школы на Фиоленте

Оборудование дополнительных асфальтированных выездов на Казачинское и Камышовое шоссе через внутренние дороги СТ.

Жители продолжают собирать подписи под этим обращением.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова