На Фиоленте устанавливают дополнительные генераторы

Для снижения нагрузки на сети и оптимизации схемы электроснабжения 102-й ПЭС на Фиоленте устанавливаются дополнительные дизель-генераторы.

На трансформаторной подстанции ТП-357 уже установили дизель-генератор мощностью 1 мегаватт от компании МГТС. Скоро поставят и второй.

«Это позволит снять часть нагрузки с подстанции и обеспечить электроэнергией несколько садовых товариществ и жилых домов по Монастырскому шоссе», – сообщила начальник управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений Севастополя Вероника Полковникова.

Напомним, что этой зимой жители Фиолента испытывают серьезные проблемы из-за перебоев с электричеством. В районе были введены графики подачи электричества. Но люди, проживающие в садовых товариществах, сетуют, что 102-я ПЭС не соблюдает графики и при этом нет обратной связи с предприятием.

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Евгения Павлова