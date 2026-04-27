В Севастополе увеличилось количество домов, пострадавших от ночной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля

Повреждения зафиксированы в 107 многоквартирных домах практически у всех районов города: «Выбиты окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы», сообщено сегодня в ходе аппаратного совещания губернатора Севастополя.

Также повреждения получили 79 частных домов, но заявления еще могут поступать, так как некоторые севастопольцы уезжали на выходные или не проверили еще свои садовые домовладения.

Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени достигло 100.

Повреждения получили 7 административных зданий и Первая городская больница, где обломки БПЛА попали в отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения.

Повредили также здание сооружения 14 предприятий и организации малого бизнеса.

Зафиксировано всего на территории города 75 падений обломков БПЛА.

В результате вражеского нападения возникло 5 пожаров, из них 2 на границах с лесом и сельхозучастками. В целом все вопросы отработаны, проблемных нет, доклад закончен.

Заявки о повреждениях продолжают поступать их можно передать по номеру 112. На этой неделе должно состоятся заседание комиссии, на которой будут решаться вопросы о выплатах ущерба за пострадавшее имущество.

Фото: Анна Корнилова