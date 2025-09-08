Неизвестный снес фонарный столб на Камышовом шоссе и скрылся с места ДТП

Городское хозяйство
08-09-2025

Горсвет Севастополя сообщает, что предположительно 7 сентября неустановленным водителем повреждены объекты наружного освещения (сбита опора, повреждена закладная деталь). Виновник скрылся с места ДТП.

В учреждении простят, если вы располагаете любыми сведениями о фактах повреждения указанных объектов наружного освещения, то сообщите информацию по телефону оперативно-диспетчерской службы (8692) 777-800 или адресу электронной почты: gorsvet@sev.gov.ru

Ольга Сурикова
Фото: ГБУ «Горсвет Севастополя»