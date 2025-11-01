На мосту через реку Черную в Инкермане временно вводится реверсивное движение

Реверсивное движение будет действовать со 2 по 8 ноября включительно.

В правительстве пояснили, что это необходимо для того, чтобы подрядчик устранил замечания, выявленные при производстве работ. В частности, при обустройстве деформационных швов.

И заверили, что это не повлечет за собой увеличение сроков ремонта.

Завершить все работы планируется до конца ноября.

Ольга Сурикова