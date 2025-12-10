Школьные праздники 2026: последние звонки 26 мая, выпускные — 27 июня

Политика
10-12-2025

Минпросвещения установило даты ключевых школьных мероприятий на 2026 год: последние звонки пройдут 26 мая, выпускные вечера — 27 июня.​

Ведомство рекомендовало включить в церемонии поднятие государственного флага и исполнение гимна России, чествование многодетных и многопоколенных семей. Также предлагают выступления родителей-участников СВО и обладателей госнаград.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина