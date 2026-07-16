️В Севастополе арендную плату для бизнеса снизят на 75%

Льгота будет действовать три месяца — с 1 июля по 30 сентября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Мера поддержки рассчитана на предприятия из наиболее пострадавших отраслей: торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общепита и транспортной сферы.

Чтобы получить льготу, нужно до 31 октября обратиться в ДИЗО или к арендодателю. Для бизнесменов откроют «отдельное окно» — так документы можно будет оформить без очередей.

Кроме того, владельцам торговых павильонов плату за размещение снизят на 50% до конца года — это сделают автоматически.

Местные производители продуктов с собственными павильонами будут полностью освобождены от платы до конца года.