Севастопольца задержали за призывы к теракту

Севастопольские полицейские совместно с ФСБ задержали 24-летнего мужчину за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в публичных чатах.

Мужчина разместил под публикациями в одном из мессенджеров три комментария, в которых призывал к теракту на территории Российской Федерации, аналогичного в «Крокус Сити Холле», а также к разгрому Донецка, Луганска, Симферополя и Качи.

Комментатор был задержан спецподразделением Росгвардии СОБР «Сокол». Как оказалось, фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2023 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 329 УК РФ «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации», ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм», а также к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

