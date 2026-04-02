ЛДПР предлагает поднять зарплаты педагогов школ искусств 

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единый федеральный стандарт оплаты труда педагогических работников детских школ искусств на уровне не ниже заработной платы учителей общеобразовательных школ.

Соответствующее письмо направлено Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой 1 апреля 2026 года.

«Шедевры русского балета, оперы, живописи – на этих примерах учат наших детей достойные педагоги. Но почему-то государство считает, что достойную оплату своего труда эти люди не заработали. ЛДПР настаивает: если нагрузка и ответственность педагогов сопоставимы, значит, и зарплата должна быть на одном уровне», — заявил Леонид Слуцкий.

Также Лидер ЛДПР дал поручение руководителям фракций партии в регпарламентах направить запросы сведений о среднем размере зарплаты работников учреждений культуры руководителям соответствующих органов исполнительной власти в субъектах федерации.

«Вопрос поддержки педагогов школ искусств — это вопрос и заработных плат и уважения к профессии, вопрос сохранения культурной школы будущего наших детей. Потому что без учителя не бывает ни врача, ни офицера, ни инженера, ни артиста. Всё начинается с учителя», — отметил вице-спикер Заксобрания Севастополя и координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.