Дни Великой Победы: 1 апреля 1945 года

Войска 1-го Украинского фронта овладели городом и крепостью Глогау (Глогув) на левом берегу реки Одер.

Войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили города Трнава, Глолговец и Сенец.

Войска 3-го Украинского фронта, наступая на венском направлении, освободили город Шопрон.

Опубликовано сообщение о том, что за время войны к началу 1945 года возникли новые металлургические заводы в Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке, Актюбинске, первые заводы черной металлургии в Узбекистане и Казахстане.

