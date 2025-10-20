Севастопольца обманули на крупную сумму

Жертвой мошенничества в эти выходные стал 64-летний местный житель. Он перевел 13 миллионов рублей после звонка лжесотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, которые обвинили его в финансировании терроризма.
Другие пострадавшие:
* Попытались купить в интернете кроссовки и автомобиль — потеряли около 500 тысяч рублей;
* Две студентки перевели 260 тысяч рублей, пытаясь «спасти» свои банковские счета и номер телефона;
* 43-летняя женщина дала «взаймы» знакомому, чей аккаунт взломали мошенники;
* 23-летний продавец заплатил 4 тысячи рублей за «возврат» документов жены.
В Центральном банке рассказали об одной из популярных схем мошенничества, которую полностью или частично используют злоумышленники. Она называется – «Одно окно».
Всё происходит в ходе одного звонка. Сначала звонит якобы сотрудник банка и сообщает о «фиксации активности» на вашем банковском счете. Разговор затем переводят на сотрудника МВД, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга или ФСБ, и он говорит, что прямо сейчас идет операция по задержанию преступников (или что-то подобное. Затем подключается «специалист Центробанка», который поможет перевести все накопления на «безопасный» счет в ЦБ.
Концентрация высокоуровневых структур и жёсткий тайминг выбывает пострадавшего из привычной колеи. Времени для размышления ему просто не оставляют.
Но желательно запомнить, что переключение разговора между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно!
Центробанк не работает со счетами физлиц. И есть только один безопасный счет — ваш банковский.
Никто и ни под каким предлогом не имеет права просить вас совершать какие-либо денежные операции по банковским картам.
Лучший выход прекратить разговор и положить трубку!
Не переводите деньги незнакомым людям!
Если вас или ваших близких все же обманули – немедленно звоните в полицию по телефону 102.
Андрей Крымский