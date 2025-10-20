Крымчанина осудили за шпионаж в пользу Украины

Житель Оленевки собирал секретные данные о черноморском побережье — расположение объектов и силы охраны — и передавал их через WhatsApp и Signal. Эта информация использовалась противником для планирования атак на полуостров.

«В дальнейшем указанная информация использовалась спецслужбами Украины для нанесения ракетно-бомбовых ударов и организации высадки десанта на Крымский полуостров», – сказано в сообщении.

Суд назначил 17 лет строгой колонии и штраф 200 тысяч рублей. Апелляция приговор не смягчила.

По данным пресс-службы, мужчина был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем вражеской военной разведки и по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры WhatsApp и Signal сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Республики Крым.

Ольга Сурикова

Фото: УФСБ России в Крыму и Севастополе