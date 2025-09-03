«День здоровья» в Сахарной головке

Здоровье
03-09-2025

Комплексное обследование прошли больше 40 жителей посёлка. В списке медицинских услуг: флюорография, электрокардиограмма, маммография. Желающие сдали анализы, а также получили консультацию врача-терапевта.

«Подобные мероприятия значительно повышают доступность медицинской помощи для жителей отдалённых сёл. Возможность пройти обследование рядом с домом позволяет вовремя выявлять опасные заболевания и начать лечение на ранней стадии», – отметила заведующая амбулаторией Лариса Воронова.

Следующий «День здоровья», организуемый городской больницей № 9, пройдет 10 сентября в селе Родное.

Андрей Крымский

