В Ялтинском крокодиляриуме самка сетчатого питона Василиса впервые отложила яйца

Находка стала настоящим сюрпризом для сотрудников. Придя на работу, они обнаружили внушительные яйца в вольере рядом с семейством.

🥚Сразу 4 яйца — около 20 см в длину — находились рядом с Каа и Василисой. Примечательно, что у питонов не видно, что самка беременная. О таком особом ее положении может свидетельствовать отказ от еды, но она дама капризная, и бывало, что отказывалась и ранее есть. В этом месяце она пренебрегла предложенным ей рационом. И теперь понятна причина.

Рацион у питонов стабильный и сытный: кормление проходит раз в месяц, за раз одна особь съедает около 20 килограммов мяса, обычно — индюшиные шеи.

Каа и Василиса поселились в крокодиляриуме в 2021 году и теперь впервые могут стать родителями.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города