14 лет за госизмену

Государственная измена
22-08-2025

Городской суд признал 46-летнего жителя Севастополя Сергея Боднарашика виновным в государственной измене и назначил суровое наказание. Следствие установило, что мужчина передавал украинским спецслужбам данные о дислокации военной и специальной техники вооруженных сил России.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Суд назначил Боднарашику 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Андрей Крымский

Фото: прокуратура Севастополя

