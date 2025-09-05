Севастопольские студенты вышли на Античный проспект

С сегодняшнего дня к работе на Античном проспекте приступили студенты кафедры архитектуры и дизайна СевГу. За месяц они должны разработать эскизы скамеек, остановок, навесов и других элементов. Предполагается, что сделано это будет в античной стилистике.

Пока же подрядчик уложил на дороге нижний слой асфальта, поставил бордюры, обустроил основание для велодорожек, установил фонарные столбы.

Завершить строительство планируется к концу 2025 года.

Андрей Крымский

Фото: t.me/pavel_ieno

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города