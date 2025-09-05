Андрей Соловьев — кандидат в депутаты Совета Ленинского района

Андрей Соловьев — кандидат в депутаты Совета Ленинского муниципального округа четвертого созыва по многомандатному избирательному округу №2

Окончил профессионально-техническое училище № 2 по специальности «Столяр-деревообработчик». В 2001 году завершил обучение в Севастопольском индустриально-педагогическом колледже по специальности «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей», получив квалификацию «Мастер производственного обучения».

За активное содействие органам внутренних дел в выполнении оперативно-служебных задач и в воспитании личного состава в 2020 году был награжден Почетной грамотой УМВД России по городу Севастополю. В 2022 году отмечен Почетной грамотой Департамента городского хозяйства города Севастополя.

Состоит в ЛДПР более пяти лет. С начала специальной военной операции активно занимается организацией гуманитарной помощи. Основное направление его работы — поддержка бойцов на фронте. Лично курирует подбор и приобретение внедорожников, необходимых в зоне СВО. Каждая машина тщательно осматривается, ремонтируется и готовится к сложным условиям эксплуатации, после чего официально передается военным подразделениям в присутствии представителей армии и прессы.