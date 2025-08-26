Севастополец признан виновным в госизмене

В Севастополе вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене

45-летний местный житель Дмитрий Мыськов был завербовал СБУ. В период с июля по сентябрь 2024 года он фотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота. За денежное вознаграждение мужчина переслал фотографии вербовщику для дальнейшего использования против безопасности России. Следствие установило, что Мыськов также пересылал вербовщику сделанные им видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Суд назначил Мыськову 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Андрей Крымский

Фото: прокуратура г. Севастополя

