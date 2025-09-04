Севастопольские школьники получили дневники

Все школьники Севастополя с 1 по 11 классы получили новые тематические дневники севастопольского школьника. Эта добрая традиция родилась 18 лет назад.

В 2023–2024 гг. дневник был посвящён 10-летию возвращения Севастополя в состав России, в 2024–2025 — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2025–2026 учебном году, в Год Защитника Отечества, дневник носит название «Город-Герой Севастополь. Город Героев».

Страницы пособия рассказывают об истории города, выдающихся его жителях и героях прошлого и настоящего — от Фёдора Ушакова и Михаила Лазарева до героев специальной военной операции, таких как Андрей Палий и бригады Черноморского флота.

Каждый разворот посвящен отдельному герою.

