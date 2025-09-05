Погода в Севастополе 5 сентября

Погода
05-09-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью восточный 5-10 м/с,

днем южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 26…28°.

Температура воды 24°

Фото: Елена Голос

 