На территории Российской галереи искусств созрел арбуз

Работы на мысе Хрустальном в Севастополе по созданию музейного комплекса Российской галереи искусств находятся на финишной прямой. Благоустройство территории уже завершено и в благоприятном климате созрел первый урожай. На террасе возле галереи созрел арбуз, который радует команду проекта.

Напомним, что открытие музея и первой выставки планируется в декабре 2025 года.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города