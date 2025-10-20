Севастополец решил упавшего в лужу ребенка привезти домой в кузове пикапа

В Севастополе привлекли к ответственности водителя, перевозившего 4-летнего мальчика в кузове пикапа.

Госавтоинспекция Севастополя выявила публикацию в соцсетях. Так, 52-летний местный житель свои действия объяснил тем, что его сын по дороге с рынка упал в лужу, чтобы не пачкать салон иномарки, он решил привезти его домой в кузове.

Составлен админпротокол. Нарушитель заплатит штраф – 3 тыс. руб. Информация по данному факту будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профучет.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя