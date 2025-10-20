Очередная партия высокотехнологичной помощи отправляется из Севастополя в зону СВО

Очередная партия высокотехнологичной помощи отправляется из Севастополя в зону специальной военной операции

Благотворительный фонд «Путь к Победе» в рамках всероссийской акции «Плечом к плечу. За русскую Победу!» передал подразделениям Черноморского флота более десятка FPV-дронов «Сокол-2», комплекты для их сборки, модули управления и ретранслятор.

Эта техника, способная работать в самых сложных погодных условиях, станет «глазами» для наших бойцов на передовой, поможет в разведке и сохранит жизни.

Ольга Сурикова

Видео: «Путь к Победе»