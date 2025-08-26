В севастопольском отделении ЛДПР вручили партийные билеты

Политика
26-08-2025

На базе штаба севастопольского отделения ЛДПР состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам партии.

Для тех, кто вступает в ряды ЛДПР, это начало нового этапа, связанного с ответственностью, возможностью влиять на будущее города и страны, принимать участие в решении социальных и многих других вопросов. 

