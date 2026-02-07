Расписание бесплатных мероприятий в эти выходные в Севастополе

✅ Традиционно проводится акция «День здоровья» — на этот раз во врачебной амбулатории в Каче. В поликлинике № 5 на площади Геннериха будет организована диспансеризация взрослого населения.

✅ Ветеринары проведут выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклавском районе. В эту субботу специалисты будут работать в сёлах Родное и Черноречье.

✅ В библиотеках, сельских клубах и домах культуры пройдут кинопоказы, творческие, познавательные, литературные и музыкальные программы.

Полное расписание мероприятий вы найдете на карточках.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя