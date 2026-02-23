«Сегодня, по праву, Ваш день, день мужества, чести и верности долгу» — поздравление Ильи Журавлева с 23 февраля

Координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев подчеркнул, что 23 февраля — это живая нить, соединяющая поколения воинов России: «В этом дне — дыхание истории, верность присяге и твёрдость характера тех, кто в разные годы вставал на защиту страны».

«Для Севастополя этот день имеет особую глубину. Город-Герой знает, что значит стоять до конца, знает цену верности Андреевскому флагу и воинскому долгу. Его бухты и высоты хранят память о героизме нескольких эпох.

Здесь ратная слава о героях передаётся из поколения в поколение, воспитывая чувство гордости и ответственности за Родину.

Низкий поклон— ветеранам Великой Отечественной войны. Их подвиг, стойкость и любовь к Родине — источник силы для всех поколений. В этот день мы склоняем головы и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с фронта, — минутой молчания чтим их беспримерный подвиг, отданную жизнь, ради мира и свободы на Земле», — сказал Журавлев в своем поздравление.

Также он напомнил, что сегодняшняя дата неразрывно связана с событиями Крымской весны 2014 года, когда севастопольцы и жители полуострова сделали свой исторический выбор.

Особые слова благодарности лидер севастопольского ЛДПР выразил тем, кто защищал и защищает сегодня наше Отечество: ветеранам, участникам специальной военной операции, воинам-интернационалистам:

«Пусть каждый, кто сегодня выполняет боевые задачи, вернётся домой целым и невредимым, пусть в ваших сердцах всегда живёт уверенность, что за вами страна, народ.

Память о героических подвигах и вера в свою страну всегда были и остаются нашей главной силой и опорой.

Победа будет за нами!»

